Новий тест переверне діагностику ускладнень у вагітних жінок

Університет Аделаїди представив перший тест, здатний передбачити ризик розвитку ускладнень під час вагітності, передає meddaily.ru з посиланням на News.com.au. Фахівці використовували ДНК, отриману з крові вагітних жінок та їх партнерів. Цю інформацію поєднали з даними про хвороби, спосіб життя і сімейну історію.

Експерти взяли всю зібрану інформацію більш ніж у 3000 вагітних жінок і завантажили її в спеціальну програму. Таким чином, фахівці отримали можливість передбачити у жінки розвиток прееклампсії, передчасних пологів, внутрішньоутробної затримки росту або гестаційного діабету. Дані відхилення фіксуються у кожної четвертої вагітної.

Принципово, що програма аналізує не генетичний ризик, а комплексний. І виявлений ризик дозволяє не тільки убезпечити матір, але й дитину. Причому, ускладнення під час вагітності нерідко призводять до відхилень на зразок дитячого ожиріння, проблем з навчанням, поведінкою, церебрального паралічу, інтелектуальної недорозвиненості, сліпоти і навіть смерті. А в дорослому віці (стосується і дітей, і їхніх матерів) - до діабету, серцево-судинних захворювань.