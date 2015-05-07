При депресії порушується пам'ять і концентрація уваги

У новому дослідженні, проведеному вченими з Університету Мічигану, взяли участь 612 жінок. Більше двох третин учасниць страждали від депресії або від біполярного розладу. Жінки виконували тест, який вимагав концентрації. Їм потрібно було швидко реагувати, коли на екрані в довільній послідовності букв з'являлися інші літери, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

На відміну від учасниць, які не мали психічних розладів, жінки з експериментальних груп однаково погано справлялися з цим завданням, які вимагали когнітивного контролю. Потім фахівці просканували мозок учасниць. Активність мозку у здорових жінок і у тих, хто страждав від психічних розладів, відрізнялася.

Зокрема, у жінок з депресією активність у правій частині задньої тім'яної кори виявилася вищою, ніж у здорових учасниць. У жінок, що страждали від біполярного розладу, активність у цій ділянці, навпаки, була знижена в порівнянні з тими, хто не мав психічних захворювань. Ця зона мозку пов'язана з виконавчими функціями, такими як робоча пам'ять і вирішення проблем. Ймовірно, висновки вчених допоможуть у розробці нових методів лікування і діагностики депресії.