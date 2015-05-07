Вночі їжа здається менш смачною, тому людина їсть більше

Вид або смак їжі в нічний час викликає менше задоволення у людини, що може бути однією з головних причин того, чому практично кожен житель Землі періодично влаштовує нічні "набіги" на холодильник і спустошує його, з'їдаючи набагато більше їжі, ніж потрібно для насичення. Причиною періодичних нічних походів на холодильник і пов'язаного з ними переїдання є те, що вночі наш мозок гірше контролює почуття голоду і отримує менше задоволення від поїдання їжі або навіть просто від її виду, ніж вранці або вдень, про це нейрофізіологи опублікували статтю в журналі Brain Imaging and Behavior, повідомляють РИА Новости.

"Ми часто переїдаємо вночі через те, що їжа стає для нас менш смачною, або, принаймні, вона виглядає менш апетитною в цей час доби. Схоже, що ми отримуємо менше задоволення від нічних трапез, через що нам доводиться їсти більше для того, щоб почувати себе задоволеним", — заявив Тревіс Мастерсон (Travis Masterson) з університету Брігама Янга в Прово (США).

Мастерсон і його колеги прийшли до такого висновку, спостерігаючи за роботою мозку у декількох сотень добровольців, які займалися незвичною справою – кожен ранок або вечір вони розглядали кілька сотень картинок, на яких були зображені різні страви, як висококалорійної, так і низькокалорійної їжі.

Поки вчені не знають, чому існує така незвичайна залежність між часом доби і привабливістю їжі, і чи варто боротися цим феноменом. З іншого боку, вони визнають, що ця особливість нашого мозку може сприяти набору зайвої ваги.