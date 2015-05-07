Вчені встановили: лікування простатиту слід починати з лікування зубів

Здоров'я зубів і ясен - критично важливий фактор для підтримки здоров'я всього організму. Як показало дослідження, якщо чоловік виліковував хворі ясна, то його самопочуття при простатиті поліпшувалося, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India. У нього знижувався рівень запалення передміхурової залози (прояви простатиту).

Дане відкриття зробив Набіл Біссада зі Стоматологічної школи Університету Кейс Вестерн Резерв. За його словами, хвороби ясен зачіпають весь організм, провокуючи запалення в різних частинах тіла. Він досліджував 27 чоловіків у віці від 21 року і старше. Кожен з них пережив біопсію простати і здав аналіз крові. Аналіз крові підтвердив підвищення простат-специфічного антигену, показника запалення і раку.

У 21 з 27 чоловіків не було запалення або запалення було незначним. Але у 15 осіб виявилася наявність злоякісних процесів. У двох - запалення і злоякісні процеси. Притому, у всіх чоловіків фіксувалася наявність помірного або гострого захворювання ясен, і їм було призначено відповідне лікування.

Через 4-8 тижнів у чоловіків намітився прогрес.