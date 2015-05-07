Обсмажування кави справляє дивовижний ефект на вільні радикали

Кава - потужний антиоксидант, що вбиває небезпечні вільні радикали. Співробітники Монаського університету досліджували те, як вільні радикали і антиоксиданти ведуть себе на кожній стадії отримання кави, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

"Ми спробували дослідити зерна кави Арабіка і те, що відбувається зі стабільними вільними радикалами і антиоксидантами під час приготування напою. Це дозволило краще зрозуміти, чим так корисна кава. Виявилося, обсмажування робить каву ще кориснішою", - говорить керівник дослідження Гордон Труп.

Отже, вільні радикали - це нестабільні молекули, які шукають електрони для придбання стабільності. Вони провокують пошкодження клітин і ДНК. Під час приготування напою ці радикали стають стабільними. Треба сказати, Гордон Труп був одним з перших, кому вдалося виявити вільні радикали в каві в 1988 році. Тепер же стало зрозуміло, як радикали нейтралізуються.