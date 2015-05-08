У трьох країнах Африки від лихоманки Ебола загинуло більш як 11 тисяч людей - ВООЗ

Кількість жертв смертельної лихоманки Ебола в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне перевищила 11 тисяч осіб.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, передає РІА «Новости»

Згідно зі статистикою ВООЗ, від захворювання загинуло 11 тисяч 7 чоловік, заражених налічується вже 26 тисяч 626 осіб.

Спалах геморагічної лихоманки Ебола почався в Західній Африці в лютому 2014 року. Найбільше від вірусу постраждали Гвінея, Ліберія і Сьєрра-Леоне. Останнім часом випадки нових захворювань у ряді регіонів значно скоротилися, що дозволяє говорити про те, що епідемія пішла на спад.

Лихоманка Ебола — гостра вірусна хвороба, що має високу ступінь зараження, характеризується тяжким перебігом, високою смертністю і розвитком геморагічного синдрому (схильність до шкірної геморагії та кровоточивості слизових оболонок). Коефіцієнт летальності лихоманки доходить до 90%. Спалахи лихоманки Ебола відбуваються в основному у віддалених селах Центральної і Західної Африки, біля вологих тропічних лісів.