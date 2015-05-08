Лунатизм передається по спадковості - відкриття

Фахівці з Госпіталю Сакре-Кер-де-Монреаль проаналізували дані 1940 дітей. Дослідники вивчали сомнамбулізм (сноходження) і нічний жах. При сомнамбулізмі люди роблять якісь дії, перебуваючи у стані сну. Нічний жах - розлад сну, що характеризується різким пробудженням в стані сильного переляку, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дані розлади частіше зустрічаються в дитинстві і зазвичай зникають в підлітковому віці. У рідкісних випадках вони зберігаються або з'являються в зрілому віці. Вчені опитали дітей та їх батьків. Виявилося, що 61,5% дітей, у яких обоє батьків були сновидами в дитинстві, страждали від сомнамбулізму. Ризик цього порушення у таких дітей виявився підвищений у 7 разів.

Сомнамбулізм у одного з батьків збільшував ризик даного розладу у дитини в три рази. При цьому від сомнамбулізму страждали 47,4% дітей. Нічний жах зустрічався серед 56,2% дітей у віці від 1,5 до 13 років. Фахівці виявили розлад у 34,4% дітей у віці 1,5 років і 5,3% у віці 13 років. Дослідники пов'язують сомнамбулізм і нічний жах з поліморфізмом генів, що відповідають за глибину сну.