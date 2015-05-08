Продукти з калієм нормалізують артеріальний тиск

Надлишок солі в їжі підвищує кров'яний тиск, в цьому впевнені більшість людей. Вчені вважають інакше: сіль в обмеженій кількості корисна для організму, проте окрім натрію і хлору організму потрібно багато інших мікроелементів.

На артеріальний тиск, наприклад, великий вплив має рівень калію, а раціон, багатий цією речовиною, захищає від артеріальної гіпертензії. Про це повідомляє pinu.com.ua з посиланням на The Times of India. Всього в дослідженні взяли участь більше двох тисяч дівчаток, спостереження проводилося з період з 9-10 до 19-20 років.

Споживання солі, констатують вчені, ніяк не позначалося на артеріальному тиску добровольців. Однак 2400 міліграмів калію кожен день разом з їжею нормалізовало показники кров'яного тиску, а недолік калію збільшував ризик гіпертензії.

ВООЗ рекомендує вживати не більше 2000 міліграмів натрію в день, рівень споживання калію не нормований. Найбільше калію міститься в томатах, зелених овочах, рибі і цитрусових.