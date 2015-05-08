Червоне вино зміцнює серце у діабетиків — вчені

Про користь червоного вина вже сказано дуже багато. Але останнє дослідження американських і ізраїльських вчених показало, що цей напій благотворно впливає на роботу серця людей, які страждають цукровим діабетом.

Дану заяву фахівці зробили після вивчення стану учасників чергового експерименту. Вчені відібрали понад 200 осіб з діабетом і розділили їх на три групи. Кожній групі в рамках дієти було наказано за вечерею випивати келих червоного вина, келих білого вина або склянку води.

Дослідження тривали два роки, після закінчення яких вчені взяли аналіз крові у всіх учасників.

У результаті виявилося, що у шанувальників червоного вина збільшився рівень «хорошого» холестерину, а також в кращу сторону змінилися інші показники крові.

Крім того, в групах, де пили вино, трохи покращилася здатність організму людей переробляти цукор.

На думку фахівців, ситуація з холестерином в групі діабетиків, де пили червоне вино, пояснюється наявністю в цьому напої особливих не алкогольних інгредієнтів, які благотворно впливають не тільки на серце, але і на весь організм в цілому. Тому фахівці радять не відмовляти собі в келиху червоного вина щодня.