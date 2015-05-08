Вчені встановили: надлишок солодкого може спровокувати хворобу Альцгеймера

Солодкі продукти харчування на зразок кексів і шоколаду можуть бути причетні до розвитку хвороби Альцгеймера, передає meddaily.ru з посиланням на The Telegraph з посиланням на дослідження Медшколи Університету Вашингтона. Мабуть, високий рівень цукру в крові впливає на роботу мозку і посилює перебіг неврологічних відхилень.

Вчені на прикладі мишей з'ясували: підвищений цукор приводив до зростання рівня бета-амілоїдного білка - основи небезпечних відкладень в мозку, які характерні для хвороби Альцгеймера. Відомо: при діабеті і ряді інших захворювань контроль рівня цукру порушений.

Отже, діабетики знаходяться в групі підвищеного ризику неврологічних недуг. Можливо, якщо сфокусуватися на контролі цукру, можна запобігти згубній зміні в мозку. Також фахівці радять правильно харчуватися і не зловживати солодощами.