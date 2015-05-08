Дитяча травма призводить до проблем зі сном у дорослому віці

Дослідники з Університету Торонто, Університету Оттави і Західного університету проаналізували дані 19349 дорослих людей. Вчені хотіли з'ясувати, чи існує зв'язок між розладами сну і негативним дитячим досвідом. Вважалося, що дитячу травму пережили учасники, які кілька разів ставали свідками сімейного насильства, а також ті, хто страждав від фізичного або сексуального насильства.

Приблизно кожен сьомий доброволець мав проблеми зі сном. Майже кожен другий, принаймні, один раз у віці до 16 років стикався з насильством. Дослідники виявили: негативний дитячий досвід тісно пов'язаний з порушеннями сну, розповідає meddaily.ru з посиланням на Psych Central.

Спочатку вчені припустили, що зв'язок пояснюється наявністю в учасників хронічних захворювань, хронічного болю чи психічних розладів. Фахівці врахували 15 факторів, які могли вплинути на результати. Навіть після цього кожна травматична подія в дитинстві підвищувала ризик виникнення проблем зі сном у дорослому віці на 10%.