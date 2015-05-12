Вібрації мобільного телефону негативно впливають на плід

Вони можуть порушувати цикли сну і неспання. До такого висновку прийшли фахівці з Медичного Центру Уайкофф Хайтс. В їх дослідженні взяли участь 28 лікарів-стажистів, які перебували на останньому триместрі вагітності (від 27 до 41 тижня). Попереднє дослідження показали: у вагітних лікарів-стажистів вищий ризик виникнення ускладнень, включаючи передчасні пологи, надмірно високий кров'яний тиск (прееклампсії) та низьку вагу новонароджених, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Лікарі носять телефони і пейджери дуже близько до тіла протягом тривалого часу. У лікарів-стажистів, які брали участь у дослідженні, електронні пристрої розташовувалися зовсім недалеко від голови майбутньої дитини. Фахівці припустили, що це небезпечно. У п'яти жінок телефони або пейджери вібрували і видавали звуки кожні 5 хвилин. Вчені зробили учасницям УЗД, щоб оцінити вплив звуків і вібрацій на плід.

Дослідники помітили, що всі діти в утробі реагували на звук і вібрацію. Виникали такі реакції, як поворот голови, моргання або відкривання рота. Коли пристрої дзвонили або вібрували кожні 10 хвилин, 90% демонстрували ту ж реакцію, що і при одноразовому впливі звуку. У 80% реакція виникала при наступних дзвінках, що надходили через якийсь час.

Тим не менш, фахівці виявили, що багато дітей звикали до звуків. Коли телефони або пейджери видавали звуки кожні п'ять хвилин, кількість реакцій з часом зменшилася на 60% серед дітей тих матерів, які перебували на терміні до 36 тижня, і на 90% у тих, чиї матері були на більш пізньому терміні (після 36 тижня). У будь-якому випадку, багаторазовй вплив звуків може негативно впливати на плід.