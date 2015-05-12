Найкорисніші весняні напої

На полицях супермаркетів повно фруктів і ягід, пакетованих соків і вод. Але не поспішай купувати цю смакоту для малюка! Є набагато більш корисні, прості і доступні джерела вітамінів, пише lexltd.com.ua.

Зміцнити ослаблений після зими імунітет допоможуть сухофрукти, шипшина і журавлина.

Чай з шипшини

Вітаміну С в цій ягоді набагато більше, ніж у лимонах, апельсинах і мандаринах разом узятих. Щоб зберегти всю користь в напої з шипшини, готуй його правильно:

помий ягоди (3-4 ст. л.), обсуши;

зітри ягоди в ступці, пересип в термос;

залий окропом (1 л) і залиш настоюватися на ніч.

Підсолодити чай можна або цукром або медом (друге переважніше).

Компот із сухофруктів

Узвар теж треба вміти правильно приготувати. Щоб зберегти максимум вітамінів, не давай компоту кипіти – вимикай вогонь під каструлею, як тільки узвар закипів. А потім залиш напій настоюватися.

Можна готувати узвар так само, як чай з шипшини, в термосі. Фрукти і ягоди для компоту можна використовувати будь-які: яблука, груші, чорнослив, курагу, сушену вишню, родзинки – те, що любите і що маєте.

Журавлинний морс

Про користь журавлини теж знають всі, але чомусь не всі її використовують. Щоб приготувати морс:

ягоди треба промити і розтовкти;

віджати з них сік;

макуха – шкурки, що залишилися від ягід, — залити водою і прокип'ятити 5-10 хвилин;

вариво процідити, остудити;

з'єднати сік і одержаний компот;

додати цукор або мед.