Найкорисніші весняні напої
Зміцнити ослаблений після зими імунітет допоможуть сухофрукти, шипшина і журавлина
На полицях супермаркетів повно фруктів і ягід, пакетованих соків і вод. Але не поспішай купувати цю смакоту для малюка! Є набагато більш корисні, прості і доступні джерела вітамінів, пише lexltd.com.ua.
Зміцнити ослаблений після зими імунітет допоможуть сухофрукти, шипшина і журавлина.
Вітаміну С в цій ягоді набагато більше, ніж у лимонах, апельсинах і мандаринах разом узятих. Щоб зберегти всю користь в напої з шипшини, готуй його правильно:
помий ягоди (3-4 ст. л.), обсуши;
зітри ягоди в ступці, пересип в термос;
залий окропом (1 л) і залиш настоюватися на ніч.
Підсолодити чай можна або цукром або медом (друге переважніше).
Компот із сухофруктів
Узвар теж треба вміти правильно приготувати. Щоб зберегти максимум вітамінів, не давай компоту кипіти – вимикай вогонь під каструлею, як тільки узвар закипів. А потім залиш напій настоюватися.
Можна готувати узвар так само, як чай з шипшини, в термосі. Фрукти і ягоди для компоту можна використовувати будь-які: яблука, груші, чорнослив, курагу, сушену вишню, родзинки – те, що любите і що маєте.
Журавлинний морс
Про користь журавлини теж знають всі, але чомусь не всі її використовують. Щоб приготувати морс:
ягоди треба промити і розтовкти;
віджати з них сік;
макуха – шкурки, що залишилися від ягід, — залити водою і прокип'ятити 5-10 хвилин;
вариво процідити, остудити;
з'єднати сік і одержаний компот;
додати цукор або мед.