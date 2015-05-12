ООН оголосила Ліберію вільною від лихоманки Ебола

Як передає радіо Свобода, в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) йдеться, що «спалах лихоманки Ебола в Ліберії зупинено».

У ВООЗ заявляють, що 42 дні пройшло з моменту останнього підтвердженого смертельного випадку.

Читайте такожУ трьох країнах Африки від лихоманки Ебола загинуло більше 11 тисяч людей - ВООЗ

У вересні минулого року в Ліберії фіксували понад 400 нових випадків щотижня.

Сполучені Штати Америки привітали Ліберію з придушенням спалаху лихоманки Ебола, але попередили, що у регіоні не можуть заспокоюватися, поки хвороба не ліквідована в сусідніх Сьєрра-Леоне і Гвінеї.

Читайте такожВООЗ хоче зупинити лихоманку Ебола до початку сезону дощів

Загалом від нинішнього спалаху хвороби Ебола, що почався минулого року, загинуло вже майже 10 тисяч людей, в основному в країнах Західної Африки.