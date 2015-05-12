Кір ослаблює імунітет дитини на 2-3 роки

Досі вважалося, що після перенесеного кору, ослаблення імунітету зберігається 4-8 тижнів, пише Ремедіум. Проте аналіз даних щодо дитячої смертності в США, Данії та Великій Британії показав, що такий ефект може зберігатися до 28 тижнів.

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Автори роботи відзначають, що вірус кору вражає імунні клітини і ослаблює захист організму. Через зниження захисних функцій імунної системи різко зростає ймовірність летальності результату внаслідок інфекційних захворювань. Дослідники підрахували, що після впровадження вакцини проти кору в розвинених країнах дитяча смертність від інфекційних захворювань знизилася на 50%.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), імунізація проти кору дозволила 2000-2013 роках знизити смертність від цього захворювання на 75%. Тим не менш, в 2013 році від кору померло близько 145 тис. чоловік.