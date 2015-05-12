ВООЗ закликає знизити ціни на ліки проти гепатиту С

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) включила новітні препарати проти вірусного гепатиту в перелік основних лікарських засобів, повідомляє Reuters. При цьому в міжнародній організації підкреслили необхідність зниження вартості цих лікарських засобів, щоб зробити їх доступними для мешканців бідних країн.

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У світі близько 150 млн інфікованих гепатитом С, щорічно від цього вірусного захворювання помирає близько 500 тисяч людей. З появою ліків нового покоління стало можливим ефективне лікування вірусного гепатиту С, однак такі препарати характеризуються високою вартістю, що обмежує їх застосування в країнах, що розвиваються. Повідомляється, що компанія Gilead, що виробляє препарати проти гепатиту прийняла рішення про зниження їх вартості в ряді бідних країн.

Перелік основних лікарських засобів ВООЗ являє собою визнаний на міжнародному рівні список препаратів, який покликаний допомогти урядам країн відібрати найбільш важливі лікарські засоби. Перелік оновлюється щодва роки. Остання його версія, опублікована в п'ятницю, включає в себе кілька нових препаратів для лікування раку та туберкульозу з множинною лікарською стійкістю.