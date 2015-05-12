Кава знижує ризик смерті у літніх людей - японські вчені

Ці дані опубліковані в доповіді Національного онкологічного центру Японії, пишуть Новини Ізраїлю.

У дослідженні, брали участь понад 90 тисяч осіб у віці від 40 до 69 років, які розповіли вченим про свій щоденний раціон у анкетах. Ці дані обробили і порівняли зі статистикою смертності за останні 19 років.

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На підставі отриманої таким чином інформації дослідники встановили: ті, хто випивають 1-2 чашки кави на день, знижують ризик померти на 15%, а ті, хто випиває по 3-4 чашки – на 24%.

У статті йдеться, що аналогічними властивостями володіє і зелений чай, регулярне вживання якого знижує ризик передчасної смерті у чоловіків на 13%, у жінок - на 17%.

"Механізм позитивного впливу кави і зеленого чаю на організм ще до кінця не вивчений, однак, швидше за все, значну роль тут відіграє кофеїн, який міститься в обох напоях", – наводить видання слова професора Іноуе.