У Мексиці призупинили вакцинацію немовлят через два випадки смерті
13:32, 12 травня 2015Зарубіжні новини
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У Мексиці в результаті вакцинації померло 2 дитини, 6 у важкому стані.
Дітям стало зле через кілька годин після отримання вакцин
Фото: newsru.co.il
Міністерство охорони здоров'я Мексики припинило вакцинацію немовлят, так як після отримання вакцини від туберкульозу, ротавірусу та гепатиту В двоє немовлят померли і ще 29 захворіли. 6 з хворих перебувають у важкому стані, пишуть Новини Ізраїлю, посилаючись на The Guardian.
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Трагедія сталася в дуже бідному штаті Чьяпас на південному сході Мексики.
Повідомляється, що стан дітей погіршився через кілька годин після отримання вакцин. У п'ятницю - 8 травня-немовлят госпіталізували.
У суботу влада Мексики прийняла рішення призупинити вакцинацію і почати розслідування.
Причина трагедії поки невідома.
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