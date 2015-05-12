У Мексиці призупинили вакцинацію немовлят через два випадки смерті

Міністерство охорони здоров'я Мексики припинило вакцинацію немовлят, так як після отримання вакцини від туберкульозу, ротавірусу та гепатиту В двоє немовлят померли і ще 29 захворіли. 6 з хворих перебувають у важкому стані, пишуть Новини Ізраїлю, посилаючись на The Guardian.

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Трагедія сталася в дуже бідному штаті Чьяпас на південному сході Мексики.

Повідомляється, що стан дітей погіршився через кілька годин після отримання вакцин. У п'ятницю - 8 травня-немовлят госпіталізували.

У суботу влада Мексики прийняла рішення призупинити вакцинацію і почати розслідування.

Причина трагедії поки невідома.