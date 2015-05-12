Вчені знайшли, де в тілі людини може ховатися вірус Ебола

Вчені зробили несподіване відкриття: вірус Ебола здатний зберігатися в очах протягом 10 тижнів після того, як за всіма зовнішніми показниками людина вилікувалася від лихоманки. Вірус знайшли у водянистій волозі камер ока. Це прозора рідина, що наповнює передню і задню камери ока. Примітно: вірус був у очах, але у крові його не було, відзначає meddaily.ru з посиланням на Xinhua. Його також не знайшли в слізній рідині і кон'юнктиві.

Відомо: вірус виявили в очах 43-річного лікаря Всесвітньої Організації охорони Здоров'я, який працював в Сьєрра-Леоне. У нього діагностували Ебола у вересні. Лікували медика вже в США. Коли його виписували, в крові і сечі слідів вірусу не було. Правда, вірус містився в сім'ї пацієнта, тому йому рекомендували утриматися від сексу або використовувати презервативи мінімум три місяці.

Однак майже відразу після виписки чоловік почав скаржитися на нові симптоми, включаючи біль у нижній частині спини. Через два місяці йому довелося повернутися до лікарні із запаленням судинної оболонки ока і підвищеним тиском у лівому оці. Якість зору впала, і колір очей змінився з блакитного на зелений (це залишилося загадкою для лікарів). Аналіз показав наявність вірусу в очах.

При цьому відомо, що майже 40% людей, що пережили Ебола, скаржилися на проблеми з очима. Також є дані про те, що вірус здатний негативно позначатися на зорі і навіть викликати сліпоту вже після очищення кровотоку від слідів вірусу.