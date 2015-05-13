Світом поширюється небезпечний штам тифу

Про це свідчать результати великого міжнародного дослідження, проведеного вченими у майже двох десятках країнах, повідомляє Reuters.

Поширення штаму H58 було підтверджено результатами генетичного секвенування 1832 зразків бактерії Salmonella Typhi (збудник черевного тифу), які були зібрані в 63 країнах в період з 1992 по 2013 рік.

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"На черевний тиф щорічно захворює близько 30 млн осіб. Водночас H58 витісняє інші штами тифу, відбувається повна трансформація генетичної архітектури захворювання. Епідемію необхідно суворо контролювати", - відзначають дослідники.

Вчені також з'ясували, що лікарсько-стійкий штам з'явився 25-30 років тому в Південній Азії, а звідти поширився на всю Південно-Східну Азію, захід і південь Африки, а також Фіджі. В даний час у багатьох африканських країнах спостерігається стрімке зростання захворюваності H58. Регулярні штами інфекції черевного тифу можна лікувати за допомогою антибіотиків. Тим не менш, дослідження показало, що "Superbug", який стійкий до декількох видів антибіотиків, в даний час стає домінуючим.