Інсульти усе частіше уражають молодих людей - медики

REUTERS

Як каже у своїй доповіді Асоціація досліджень інсультів, в Англії в 2014 році до лікарень з інсультами потрапив 6221 чоловік у віці від 40 до 54 років, що на 1961 випадок більше, ніж 14 років тому, пише BBCUkrainian.com.

За словами експертів, причиною такого збільшення частково може бути нездоровий спосіб життя, а також швидкі темпи зростання кількості населення і зміни в системі охорони здоров'я.

Читайте такожВ Україні частота інсультів у 13 разів перевищує європейський показник

Фахівці твердять, що тепер інсульт не треба вважати хворобою літніх людей.

Інсульти викликані тромбами та крововиливами у мозок. Вони можуть призвести до довготривалої втрати працездатності.

Більшість інсультів виникає в людей віком за 65 років, але згідно із цією новою доповіддю, все більше молодих людей опиняються у "зоні ризику".

Експерти проаналізували дані з лікарень з 2000 до 2014 років.

Тенденція погіршилась серед людей за 40 та за 50 років.

Читайте такожЧому серцеві напади та інсульти частіше трапляються вранці

У жінок віком 40-54 роки у 2014 році зафіксовано на 1075 випадків більше, ніж у 2000 році.

За словами експертів, зростання рівнів ожиріння, малорухливий спосіб життя і нездорове харчування призводять до інсультів.

Вони твердять, що у цієї вікової групи інсульти мають довготермінові приватні та фінансові наслідки на людей та їхні сім'ї, а також на економіку.

Пацієнтам важко повертатись до нормального життя, до роботи, і роботодавці повинні підтримувати їх, йдеться у звіті.