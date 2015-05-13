Надлишкова маса тіла пов'язана із розвитком пухлин - дослідження

Надлишкова маса тіла підвищує ймовірність розвитку онкологічних захворювань, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet, пише remedium.ru. Автори роботи підкреслюють, що особливо небезпечний абдомінальний жир, який утворюється у ділянці черевної порожнини.

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У ході міжнародного дослідження було показано, що в 2012 році 481 тис. виявлених випадків (3,6% від загального числа) онкологічних захворювань у дорослих пацієнтів були пов'язані з надлишковою масою тіла та ожирінням. Причому у жінок високий індекс маси тіла (ІМТ) асоціювався з 5,4% нових випадків раку.

За словами учених, надлишкова маса тіла безпосередньо пов'язана з підвищеним ризиком злоякісних пухлин стравоходу, кишечника, нирок, підшлункової залози, жовчного міхура, яєчників, матки і посткліматичним раком молочної залози.

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Ожиріння є однією з основних загроз здоров'ю населення розвинених країн. Так, за даними ВООЗ, через 15 років більше половини дорослого населення Європи буде мати зайву вагу. Наприклад, у 2030 році у третини жінок Великобританії буде діагностовано ожиріння, тоді як в 2010 році страждали ожирінням 26% жінок. Серед чоловіків ожиріння буде спостерігатися у 36%, а надлишкова маса тіла буде зареєстрована у 3/4 чоловічого населення країни. У 2010 році ці показники дорівнювали 70% і 26% відповідно.