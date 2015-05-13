У Кенії випробувано нову вакцину проти малярії

Результати випробувань були опубліковані в журналі Science Translational Medicine, пише remedium.ru.

Для участі в дослідженні, що проводилося в Кенії, було відібрано 121 дорослу здорову особу. Волонтерам були зроблені ін'єкції рекомбінантної вакцини на основі аденовірусного вектора (ChAd63) та модифікованої вакцини Анкара (MVA). Добровольці з контрольної групи були вакциновані проти сказу.

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Згідно з результатами клінічних досліджень, експериментальний засіб на 67% знижував ймовірність захворювання на малярію протягом 8 тижнів після ін'єкції. Для підтвердження ефективності та безпеки даної вакцини в країнах Африки будуть проведені додаткові дослідження.

В даний час не існує зареєстрованої протималярійної вакцини, проте очікується, що восени цього року GlaxoSmithKline отримає схвалення на використання в африканських країнах імунобіологічного засобу проти цього захворювання. Компанія GlaxoSmithKline займається розробкою RTS,S вже більше 30 років. Дослідження вакцини серед дітей показали, що RTS,S на 46% скорочує ймовірність захворювання на малярію серед дітей від 5 до 17 місяців.