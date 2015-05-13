Неодружені люди більш схильні до ожиріння - медики

Вчені з Університетської лікарні AHEPA в Греції оцінили дані 153 осіб з надмірною вагою (113 жінок і 40 чоловіків). Середній вік учасників становив 47 років. Близько 60 відсотків перебували в шлюбі, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Фахівці виявили: у учасників, що перебували в шлюбі, часто була надмірна вага (Індекс Маси Тіла (ІМТ) від 30 до 35). Однак ожиріння (ІМТ більше 35) частіше зустрічалося серед самотніх добровольців. Дві третини одружених учасників мали надлишкову вагу, але не були занадто огрядними. Від ожиріння страждали більше 50% самотніх людей. В цілому, приблизно 25 добровольців мали ІМТ від 30 до 35, 33% - від 35 до 40, 42% - більше 40.

На думку дослідників, ті, кому не вдається знайти партнера, можуть впасти в депресію, яка підвищує ризик ожиріння. До того ж, надбавка у вазі знижує самооцінку. Це теж заважає зав'язати романтичні стосунки. Крім того, певну роль можуть грати соціально-демографічні фактори, наприклад, рівень освіти.