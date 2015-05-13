Часте використання електронної пошти підвищує рівень стресу

Дослідження, проведене в Університеті Лафборо, показало: залежність від електронної пошти підвищує рівень стресу. Занадто часте використання електронної пошти призводить до різних захворювань, таких як хвороби щитовидної залози, гіпертонія, серцева недостатність та ішемічна хвороба серця, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Фахівці не радять перевіряти електронну пошту без необхідності. Сучасні пристрої, наприклад, смартфони або планшети дозволяють людям завжди залишатися на зв'язку. Проте це не так вже і добре. Багато учасників дослідження навіть не підозрювали, що перебували у стані стресу. Це стало ясно тільки після оцінки фізіологічних показників.

Вчені зазначають: проблема не в самій електронній пошті, а в тому, що люди не вміють справлятися зі стресом. Відсутність такого важливого досвіду небезпечна не тільки для здоров'я, але і для бізнесу. Дослідники випустили спеціальний посібник, який допоможе керівникам навчити співробітників боротися зі стресом.