Росія лідирує у рейтингу смертності від алкоголю

Як повідомляє видання Новини Ізраїлю, Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) опублікувала 12 травня порівняльний звіт про рівень вживання алкоголю у 40 країнах.

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За даними організації, за останні 20 років споживання алкоголю в розвинених країнах у середньому знизилося на 2,5%. У 2012 році у країнах OECD на душу населення припадало в середньому по 9,1 літра чистого алкоголю (в перерахунку на чистий етиловий спирт) на рік. Цей показник було перевищено в Естонії, Австралії та Франції, де на душу населення припадає близько 12 літрів алкоголю на рік. Найменше п'ють у Південній Кореї, США, Канаді. У списку з 40 країн Ізраїль перебуває на 38-му місці. Менше ніж в єврейській державі, п'ють тільки в Індії, Туреччині та Індонезії.

У доповіді наголошується, що, незважаючи на загальне зниження інтересу до алкоголю, у багатьох країнах спостерігається зворотний ефект. До звіту також включені дані по Росії, хоча процес її вступу до OECD було заморожено минулого року на невизначений термін.

Так, згідно зі звітом, лідером за темпами зростання пияцтва серед молоді є Росія. Дослідники відзначають, що алкоголь часто є чинником ризику. За даними OECD, у Росії 30% смертей так чи інакше пов'язані з вживанням алкоголю.

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За Росією слідують Естонія, Індія та Китай. Тривожна тенденція також намітилася в Норвегії, Ісландії, Польщі, Швеції, Фінляндії, Великій Британії та Ірландії. При цьому менше стали вживати алкоголь молоді італійці, французи і жителі Словенії.

У звіті зазначається, що в розвинених країнах основний обсяг споживаного алкоголю припадає на 20% населення. Представники етнічних груп, як правило, п'ють менше порівняно з корінним населенням.

З документа випливає, що, незважаючи на зростання рівня споживання алкоголю в Ізраїлі за останні десятиліття, ситуація в єврейській державі краща, ніж у більшості країн співдружності. У "рейтингу смертності в результаті вживання алкоголю" Ізраїль перебуває на останньому місці.