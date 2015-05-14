У світі близько 5% населення страждає на алкоголізм
У журналі Addiction опубліковано дослідження глобального поширення адиктивних розладів.
При підготовці статті автори роботи проаналізували всі доступні глобальні, регіональні та національні дані про поширення тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії, пише remedium.ru.
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Згідно з представленими даними, 4,9% світового дорослого населення (240 млн осіб) страждають на алкоголізм. Серед чоловіків цей показник становить 7,8%, а серед жінок – 1,5%. Також 22,5% (1 млрд) жителів Землі мають тютюнову залежність – близько 30% чоловіків і 7% жінок є курцями.
Вчені відзначають брак достовірної статистичної інформації про споживання заборонених наркотичних речовин (зокрема, героїну і марихуани), тим не менш, було підраховано, що залежністю від ін'єкційних наркотиків страждає близько 15 млн осіб – 0,3% світового населення.