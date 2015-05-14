Вакцинація вагітної дозволяє захистити новонародженого від кашлюка - вчені

Про це йдеться в нових рекомендаціях Глобальної ініціативи по боротьбі з коклюшем (Global Pertussis Initiative), пише Ремедіум.

Якщо імунізація жінки під час вагітності неможлива, то необхідно провести вакцинацію всіх людей, що контактують з новонародженим. Однак такий підхід менш ефективний, підкреслюють вчені.

Читайте такожНовий тест переверне діагностику ускладнень у вагітних жінок

За словами провідного упорядника рекомендацій, лікаря Кевіна Форсайта (Kevin Forsyth), кашлюк може бути вкрай небезпечний для немовлят, так як крім сильного кашлю може викликати серйозні ускладнення, такі як септичний шок і асфіксію. Він підкреслив, що вакцинація вагітної жінки дозволяє захистити новонародженого від кашлюку.

Щорічно близько 16 млн осіб у всьому світі заражається на кашлюк. З них близько 200 тис. помирає від цієї бактеріальної інфекції. Варто відзначити, що 50% хворим на кашлюк грудних дітей потрібна госпіталізація.