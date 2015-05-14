У США проведуть випробування кубинської протипухлинної вакцини

В подальшому препарат може бути зареєстрований Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA), пише med2.ru.

Як заявив виконавчий директор Онкологічного інституту, фахівці центру мають намір удосконалити вакцину, зробивши її більш ефективною.

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Кубинські вчені працювали над створенням терапевтичної вакцини проти раку легень більше 25 років. Препарат був схвалений для застосування на території країни в 2011 році. Як показали клінічні дослідження, застосування Cimavax збільшує середню тривалість життя пацієнтів на 4-6 місяців.

Cimavax є інгібітором епідермального фактора росту (EGF) – білка, що грає важливу роль у рості та діленні клітини. Введення вакцини призводить до утворення антитіл, які зв'язуються з молекулами епідермального фактора росту і перешкоджають їх взаємодії з рецептором, в тому числі і на поверхні пухлинних клітин, тим самим гальмуючи ріст пухлини.