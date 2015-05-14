Аспірин допомагає позбавитися депресії

Якщо розмова заходить про депресію, то на думку відразу ж приходить вживання антидепресантів. Однак, на думку вчених з Кембріджського університету, лікування депресивних станів може полягати у застосуванні антибактеріальних і протизапальних засобів, пише med2.ru.

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Як з'ясувалося, вчені об'єднують появу депресивного стану з наявністю запальних процесів в організмі людини.

Підтвердженням цьому є наукова робота групи данських дослідників, які дійшли висновку, що запалення, викликані аутоімунними захворюваннями, типу хвороби Крона і артриту, у 45% випадків провокували розвиток депресивних станів.

Крім цього, пацієнтів, що мають серйозні запальні інфекції, такі як гепатит або сепсис, депресія переслідувала на 62% частіше.

Вчені вважають, що деякі люди постійно перебувають під впливом запальних процесів на низькому рівні. Вони ж частіше стикаються з депресією. Саме тому вчені вважають, що перемогти депресію можна за допомогою звичайного аспірину або нурофена.