Вітамін B3 гальмує розвиток раку шкіри

Добровольці, яким був діагностований базальноклітинний або плоскоклітинний рак шкіри, крім традиційних процедур, приймали вітамін В3 (ніацин) або плацебо, пише видання Новини Ізраїлю. У ході дослідження було встановлено, що ризик утворення нових ракових клітин у пацієнтів, що приймали B3, виявився на 23% нижчим.

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Дослідження не стосувалося інших видів онкологічних захворювань, в тому числі меланоми – однієї з найбільш небезпечних злоякісних пухлин людини. На даному етапі мова йшла про перевірку позитивних властивостей вітаміну B3 для пацієнтів, які страждають від онкологічних захворювань шкіри, рідко призводять до летального результату.

Онкологи підкреслюють, що для остаточного висновку про користь ніацину для хворих на рак шкіри потрібно ще 5-10 років додаткових досліджень. Час потрібно, зокрема, для того, щоб встановити, чи дійсно вітамін B3 частково блокує розвиток ракових клітин або тільки тимчасово гальмує цей процес, який пізніше може почати розвиватися швидше.

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Вітамін В3 (вітамін РР, ніацин, нікотинова кислота) є водорозчинним вітаміном. Був відкритий в 1936 році. Єдиний вітамін-учасник формування гормонального статусу, який також визнаний традиційною медициною як лікарський засіб і як найефективніший нормалізатор вмісту холестерину в крові серед всіх вітамінів. Необхідний для якісного функціонування головного мозку і нервової системи. Впливає на серцево-судинну систему, розширюючи дрібні судини, покращуючи кровообіг, мікроциркуляцію, сприяє зниженню артеріального тиску. Дефіцит вітаміну В3 призводить до пелагри (один з авітамінозів, що виникає як наслідок тривалого неповноцінного харчування) – захворювання, попередниками якого є діарея, дерматит, деменція.