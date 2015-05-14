Характер харчування впливає на тривалість життя

Відповідь криється в тому, що наявність їжі змінює активність генів нервової системи, пише Здоров'я.

Генетичні дослідження, в тому числі вивчення довголіття, часто проводять на мініатюрному круглому хробаку Caenorhabditis elegans. Одна з таких робіт вийшла нещодавно в журналі eLife. Вона була присвячена тому, як наш мозок реагує на кількість їжі. Як відомо, д. Але чому постійне легке голодування подовжує життя, не було зрозуміло.

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З'ясувалося, що у круглого хробака Caenorhabditis elegans надлишок або нестачу їжі сприймає певна група нейронів. Якщо їжа є, але її мало, в цих нейронах запускається робота декількох конкретних генів. Вони збільшують вміст серотоніну і трансформівного ростового фактора бета. Ці дві речовини служать сигналами імунній системі, а вона, в свою чергу, впливає на тривалість життя.

І серотонін, і трансформуючий ростовий фактор бета грають роль при різних захворюваннях, таких як рак, душевні розлади, діабет і ожиріння.