У штаті Небраска введено надзвичайний стан через пташиний грип

В американському штаті Небраска введено надзвичайний стан через пташиний грип. Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», рішення ухвалив губернатор Піт Рікеттс після того, як фахівці знайшли другий осередок інфекції.

Загалом у США вірусом заражені 33 млн курей та індиків. Хворих птахів знищують.

Раніше надзвичайний стан вже було введено в штатах Айова, Міннесота і Вісконсин. Йдеться про віруси H5N2 і Н5N8. Випадків зараження ними людини не зафіксовано.