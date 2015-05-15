У штаті Небраска введено надзвичайний стан через пташиний грип
10:19, 15 травня 2015Зарубіжні новини
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Раніше надзвичайний стан вже було введено в штатах Айова, Міннесота і Вісконсин
Раніше надзвичайний стан вже було введено в штатах Айова, Міннесота і Вісконсин / Фото: ma-zaika.ru
В американському штаті Небраска введено надзвичайний стан через пташиний грип. Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», рішення ухвалив губернатор Піт Рікеттс після того, як фахівці знайшли другий осередок інфекції.
Загалом у США вірусом заражені 33 млн курей та індиків. Хворих птахів знищують.
Раніше надзвичайний стан вже було введено в штатах Айова, Міннесота і Вісконсин. Йдеться про віруси H5N2 і Н5N8. Випадків зараження ними людини не зафіксовано.
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