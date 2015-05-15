Дослідження показало, що любителі собак не схильні до глаукоми

А ось власники собак, навпаки, захищені від цього захворювання. Вчені з Університету Каліфорнії з'ясували: у людей з діагнозом "глаукома" значно підвищені рівні імуноглобуліну Е. Цей білок виробляється в організмі при контакті з кішками і тарганами. Його рівні підвищуються при астмі та сінній гарячці, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Дослідники проаналізували дані 1678 осіб у віці від 50 до 70 років. Кожен доброволець пройшов тест на алергію на пилових кліщів, кішок, собак, тарганів і гризунів. Близько 5% учасників страждали від глаукоми. З них у 14,3% організм реагував підвищенням рівня імуноглобуліну Е на кішок і у 19,1% - на тарганів. Подібна реакція спостерігалася тільки у 10% людей, що не страждали від глаукоми.

Рівні імуноглобуліну Е через собак зростали у 6% учасників з глаукомою і 9% добровольців без цього захворювання. Фахівці припускають: собаки проводять більше часу на свіжому повітрі. Ймовірно, тому контакт з ними не небезпечний для здоров'я очей. Так, судячи з усього, імунна система бере участь у процесі розвитку глаукоми.