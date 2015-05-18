Депресія подвоює ризик інсульту

Вчені з Гарвардського університету проаналізували дані 16178 осіб у віці від 50 років і старше. Дослідники кожні 2 роки з 1998 по 2010 роки оцінювали в учасників симптоми депресії, ризик інсульту і шукали випадки інсульту. За 12 років інсульт стався у 1192 осіб, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Люди, у яких фахівці виявили високі рівні депресії на двох інтерв'ю поспіль, страждали від інсульту в два рази частіше учасників без депресії. У тих, хто мав симптоми депресії на першому інтерв'ю, але не на наступних, ризик інсульту виявився підвищений на 66%. Ризик залишався високим навіть після того, як симптоми депресії зникали. Недавнє виникнення депресії на ризик не впливало.

Попередні дослідження показали, що депресія збільшує ризик гіпертонії, порушень в роботі вегетативної нервової системи і запальних реакцій. Вона може викликати проблеми з судинами, включаючи інфекції і миготливу аритмію. Крім того, люди з депресією частіше курять і рідше займаються спортом.