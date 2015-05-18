Фізична активність під час вагітності знижує ризик кесаревого розтину

Вчені з Університету Альберти проаналізували дані 28 досліджень з участю 5322 жінок. Дослідники хотіли з'ясувати, як фізичні вправи під час вагітності впливають на дітей. В учасниць, які під час вагітності були активними, ризик кесаревого розтину виявився знижений на 20%, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Крім того, активні вагітні жінки на 31% рідше неактивних учасниць народжували дитину з високою масою тіла. Відомо, що великі немовлята часто мають проблеми з вагою в дорослому віці. Так, судячи з усього, фізична активність під час вагітності здатна знизити ризик ожиріння у дитини.

Інше дослідження, поведене раніше, показало: діти тих жінок, які під час вагітності їли надто багато і не приділяли час фізичним вправам, часто мали надлишкову вагу або страждали ожирінням. Зайва вага, низький рівень фізичної активності і куріння під час вагітності були тісно пов'язані з ожирінням у дитини віком 8 років. Однак помірні фізичні навантаження під час вагітності значно зменшували ризик розвитку ожиріння у майбутньої дитини.