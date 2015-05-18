Більшість харчових добавок з пробіотиками містить глютен

В рамках дослідження вони протестували 22 найпопулярніших на території США препаратів на наявність глютену – білка, непереносимість якого спостерігається при целіакії, пише remedium.ru.

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За словами авторів роботи, багато пацієнтів з целіакію приймають харчові добавки з пробіотиками, сподіваючись, що вони допоможуть налагодити травлення. При цьому, зазначають вчені, раніше було показано, що у хворих, які приймали пробіотики, симптоми хвороби були сильніше виражені, ніж у пацієнтів, які не використали харчових добавок.

Щоб виявити сліди глютену у харчових добавках, співробітники університету дослідили препарати. Виявилося, що 12 з 22 містять сліди білка. Хоча в більшості добавок його вміст був досить незначним (20 частинок на мілілітр) і відповідав стандартам FDA для безглютенових препаратів, у двох рівень глютену був перевищений і не відповідав маркуванню.

Автори дослідження підкреслюють, що поки невідомо, чи можуть добавки з незначним вмістом глютену зашкодити пацієнтам, які страждають на целіакію.