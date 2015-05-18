У Женеві розпочала роботу 68-я сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я

68-я сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я пройде в Женеві з 18 по 26 травня 2015 року, повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Всесвітня асамблея охорони здоров'я є вищим органом ВООЗ. В її роботі беруть участь делегації з 194 держав-членів Організації.

Основними функціями Асамблеї є визначення політики Організації, спостереження за фінансовою діяльністю і перегляд та затвердження проекту програмного бюджету. Її щорічні сесії проводяться у Женеві, Швейцарія.