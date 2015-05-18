Регулярні заняття спортом у похилому віці подовжують життя на 5 років
11:58, 18 травня 2015Зарубіжні новини
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Норвезькі вчені встановили, що літні люди, які займаються спортом не менше трьох годин на тиждень, живуть на 5 років довше, ніж їхні однолітки.
Життя подовжують як інтенсивні, так і легкі вправи.
Фото: newsru.co.il
Вчені також наголошують, що фізична активність подовжує життя так само ефективно, як відмова від куріння, пишуть Новини Ізраїлю.
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Дослідники з лікарні Осло 11 років стежили за станом 5.700 літніх норвежців у віці від 68 до 77 років і дійшли висновку, що життя подовжують як інтенсивні, так і легкі вправи.
При цьому, згідно з дослідженням, заняття спортом менше години на тиждень не чинять жодного впливу на тривалість життя.
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