Регулярні заняття спортом у похилому віці подовжують життя на 5 років

Вчені також наголошують, що фізична активність подовжує життя так само ефективно, як відмова від куріння, пишуть Новини Ізраїлю.

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Дослідники з лікарні Осло 11 років стежили за станом 5.700 літніх норвежців у віці від 68 до 77 років і дійшли висновку, що життя подовжують як інтенсивні, так і легкі вправи.

При цьому, згідно з дослідженням, заняття спортом менше години на тиждень не чинять жодного впливу на тривалість життя.