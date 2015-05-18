У Росії майже африканські показники щодо поширення ВІЛ-інфекції - експерт



Як пише РИА Новости, число ВІЛ-інфікованих в першому кварталі 2015 року в Росії збільшилося на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 933 тисяч осіб, що можна порівняти з числом хворих на ВІЛ-інфекцію у всіх європейських країнах, повідомив керівник Федерального науково-методичного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Вадим Покровський.

"Стало більше відсотків на десять порівняно з першим кварталом минулого року", — сказав Покровський.

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Він уточнив, що в даний час офіційно зареєстровано 933419 хворих ВІЛ-інфекцією, що можна порівняти з числом всіх хворих в Європі. "Це майже африканські показники", — зазначив Покровський.

За його даними, за перші три місяці цього року заразилися 30 тисяч чоловік, коли в Німеччині за весь рік усього тисяча чоловік. При цьому в Росії кількість ВІЛ-інфікованого населення становить 1%, у Німеччині — 0,01%.

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У той же час лише 1,2% хворих в Росії заразилися при гомосексуальних контактах, більша ж частина заразилися при гетеросексуальних контактах і тільки 60% з них "колись вживали наркотики". Основна маса заражених - у віці від 30 до 35 років.

"До кінця року прогнозуємо, що їх (ВІЛ-інфікованих) число дійде до 1 мільйона. Якщо наші прогнози збудуться, то протягом одного-двох років очікуємо подвоєння кількості ВІЛ-інфікованих", — заявив Покровський.

У той же час, за його даними, витрати на лікування одного ВІЛ-інфікованого скоротилися за п'ять років з 180 тисяч до 90 тисяч. При цьому в Росії існує лише один вітчизняний препарат для лікування ВІЛ. "Всі інші препарати залежать від імпорту, якщо не сам препарат, то сировину закуповують за кордоном... В основному це Індія, Китай, від західних країн стали залежати менше", — додав академік.