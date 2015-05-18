Які продукти допоможуть розвинути мозок дитини

Людина може розвинути свої інтелектуальні здібності і перетворитися на справжнього генія за умови правильного харчування з дитячих років. До такого висновку прийшли американські дієтологи після масштабних харчових досліджень, пише gpclub.ru.

В результаті наукової роботи експерти в галузі здорового харчування з Франції дізналися, які продукти розвивають мозок. До головних «стимуляторів» розумової діяльності належать: риба, молочні продукти, бобові і помідори.

Згідно інформації французів, морська риба має цілий ряд незамінних для здоров'я людини жирних кислот. Особливу користь дані речовини приносять центральній нервовій системі. Їсти морепродукти варто по кілька разів на тиждень всім дітям і навіть вагітним жінкам, пояснюють біологи.

Цінність бобових полягає у величезній кількості вітамінів і кислоти, відомої в науці як фолієва. Даний інгредієнт бере участь у формуванні сірої речовини і тому є незамінним для розвитку мозку.

Томати сильно прискорюють працездатність нейронів, таким чином покращуючи мозкову активність.

Молочні продукти незамінні для розвитку пам'яті людини, а додатково допомагають сформувати логічне мислення. Фахівці рекомендують годувати одним з даних продуктів школярів перед заняттями. Це викличе активізацію роботи мозку і допоможе успішно засвоїти інформацію.