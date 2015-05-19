ВООЗ: кількість заражених вірусом Ебола в Західній Африці наближається до 27 тисяч осіб

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала з 13 травня в Західній Африці 52 випадки смерті від хвороби, викликаної вірусом Ебола, і 161 новий випадок зараження.

Про це свідчать нові статистичні дані, поширені в Женеві, повідомляє ТАСС.

Всього з початку епідемії в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне від хвороби померли 11 тис. 117 осіб, 26 тис. 885 - заразилися. У Ліберії число жертв становить 4 тис. 806 осіб, інфікованих - 10 тис. 666. У Сьєрра-Леоне померли менше - 3 тис. 906, але заразилися вірусом більше, ніж у будь-якій іншій країні - 12 тис. 593 людини. У Гвінеї інфікованих та померлих істотно менше, ніж у цих двох державах, - 3 тис. 626 і 2 тис. 405 відповідно.

Випадки захворювання зафіксовані також в Малі, Нігерії, Сенегалі, Іспанії, Великобританії та США. Тим не менш, в більшості цих країн число інфікованих не перевищує 10 осіб. Виняток становить Нігерія, де заразилися 20 осіб і вісім загинули.