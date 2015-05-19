Пробіотики можуть бути небезпечні для здоров'я

Дослідники з Колумбійського університету виявили більше ніж у 50% відомих пробіотиків (продуктів з корисними бактеріями) глютен. Це білок, що міститься в пшениці, житі і ячмені. Люди, які страждають від целіакії (непереносимість глютену), повинні виключити його зі свого раціону, щоб уникнути появи неприємних симптомів з боку ШКТ і знизити ризик раку, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Фахівці знайшли глютен у 12 з 22 найбільш продаваних пробіотиків. Між тим, багато людей з целіакію приймають пробіотики для нормалізації мікрофлори кишечника. Більшість пробіотиків, у яких був виявлений глютен, містили менше 20 частинок білка на мільйон, що допустимо. Однак у 4 (18%) рівень глютену виявився вищим норми.

Напис "без глютену" був більше ніж на 50% пробіотиків. У двох з цих продуктів вміст білка перевищував норму. Проблеми з ШКТ у тих, хто страждає від целіакії, виникають тільки після вживання 10 міліграмів глютену в день. У будь-якому випадку, фахівці радять таким людям ставитися до пробіотиків з обережністю.