Апельсиновий сік покращує пам'ять

Зміни відбуваються менше ніж за два місяці. Фахівці вважають, що позитивно впливають на пам'ять флавоноли - сполуки, що містяться в апельсинах. Судячи з усього, вони активують сигнальні шляхи в гіпокампі (ділянці мозку, пов'язаній з навчанням та зберіганням інформації), розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

У дослідженні, проведеному вченими з Університету Рідінга, взяли участь 24 жінки і 13 чоловіків у віці від 60 років до 81 року. Всі добровольці були здорові. Фахівці запропонували учасникам щоденно протягом 8 тижнів випивати по 500 мл апельсинового соку.

На початку та в кінці експерименту дослідники оцінили пам'ять, час реакції і швидкість мовлення добровольців. Приміром, учасників попросили запам'ятати 15 слів. Вони відтворювали їх одразу ж і через 30 хвилин. До кінця експерименту когнітивні функції добровольців покращилися на 8%.

За словами вчених, така зміна може суттєво підвищити якість життя. Дослідники припускають: хімічні речовини з апельсинового соку покращують кровообіг, захищають нейрони від окисного стресу і допомагають нервовим клітинам передавати сигнали. Тому фахівці рекомендують літнім людям регулярно пити апельсиновий сік.