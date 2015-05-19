"Жайворонки" відрізняються від "сов" на генетичному рівні

Вчені з Університету Лестера виявили у плодових мушок більше 80 генів, пов'язаних з хронотипами, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News. "Не секрет, що у людей рівень активності змінюється протягом дня. Однак не так багато відомо про те, який механізм лежить в основі даного процесу", - говорить дослідник Еран Таубер. За словами фахівців, біологічний годинник у плодових мушок дуже схожий на людський.

Більшість генів, знайдених вченими, є і у ссавців. Отже, висновки науковців можуть стати в нагоді для вивчення хронотипів людини. Багато виявлених генів виявилися пов'язані з сигнальним шляхом МАРК. Він бере участь в процесі розвитку пухлин у людей. Фахівці сподіваються, що їх відкриття допоможе створити методи індивідуальної діагностики та лікування "сов" і "жайворонків".

До речі, вчені з Університету Корі нещодавно з'ясували: "сови" хворіють частіше, ніж "жайворонки". За словами дослідників, у "сов" нижча якість сну. Крім того, вони частіше ведуть неправильний спосіб життя - курять, їдять вночі і мало рухаються. Ймовірно, все це і підриває їхнє здоров'я.