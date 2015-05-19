ВООЗ планує створити резервний фонд для надзвичайних операцій



Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Чен заявила про плани створити резервний фонд у 100 млн доларів для негайного реагування на надзвичайні ситуації, пише Reuters.

Виступаючи в Женеві на 68-й сесії Всесвітній асамблеї охорони здоров'я Чен зазначила, що ВООЗ зіткнулася з серйозними проблемами в боротьбі з епідемією лихоманки Ебола.

«Я більше не хочу бачити, що ВООЗ стикається з ситуаціями, коли їй не вистачає фінансування, людей або адміністративного ресурсу», - заявила глава ВООЗ.

Чен також заявила, що організація фонду повинна завершитися до кінця цього року. Вже розроблена нова програма реагування на надзвичайні ситуації на національному, регіональному і глобальному рівнях.