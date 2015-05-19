Ліки проти туберкульозу підвищують ефективність когнітивно-поведінкової терапії



Дослідження учених з Каролінського інституту показало, що протитуберкульозний препарат D-циклосерин підвищує ефективність когнітивно-поведінкової терапії у пацієнтів з обсесивно-компульсивним розладом, пише" Ремедіум.

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За словами одного з авторів дослідження, циклосерин можна віднести до категорії препаратів-підсилювачів когнітивних функцій, так як він позитивно впливає на мозкові процеси і здатний підвищити позитивний ефект психотерапії.

Для участі у випробуваннях було залучено 128 дорослих пацієнтів з обсесивно-компульсивним синдромом (вище 16 по обсесивно-компульсивна шкалою Єля-Брауна). Учасникам було дозволено продовжити прийом антидепресантів, якщо вони брали фіксовану дозу ЛЗ протягом більше двох місяців до початку клінічних досліджень.

У рамках клінічних досліджень всі пацієнти пройшли 12-тижневу когнітивно-поведінкову терапію. Також, в залежності від групи, вони отримували циклосерин (50 мг) або плацебо. Спостереження тривало 3 місяці після закінчення лікування.

Згідно з отриманими результатами, циклосерин підвищував результативність когнітивно-поведінкової терапії, однак застосування антидепресантів істотно знижувало його ефективність.

За словами вчених, необхідно провести більш масштабні дослідження дії циклосерину як препарату для лікування обсесивно-компульсивних розладів.