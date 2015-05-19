Серед дітей з астмою поширена алергія на арахіс, однак батьки часто про це не підозрюють, заявили вчені, які виступили з доповіддю на міжнародній конференції Американської торакальної спілки, пише remedium.ru.

За словами вчених, респіраторні симптоми алергічної реакції на арахіс багато в чому схожі з ознаками нападу респіраторної астми, тому батьки можуть не пов'язувати погіршення самопочуття дитини з алергією.

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В рамках дослідження автори роботи проаналізували медичні дані 1517 дітей, що спостерігаються в дитячій лікарні Мерсі, штат Огайо. Також були проведені додаткові тести для виявлення алергічної реакції на арахіс. Інформація про алергію містилася в медичних картах 11% дітей.

Виявилося, що у 22% обстежених дітей є алергічна реакція на горіхи, однак про це знали лише 47% їх батьків.

Як відзначають автори роботи, проведення тестів на наявність імуноглобулінів до арахісу допоможе в терапії астми у дітей.