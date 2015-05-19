Препарати для лікування діабету 2 типу можуть призвести до кетоацидозу - FDA



Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) випустила попередження, що деякі препарати для лікування діабету 2 типу можуть викликати кетоацидоз – накопичення в крові кетокислот. Попередження поширюється на цукрознижувальні засоби класу інгібіторів SGLT2 (натрій-залежних переносників глюкози), пише remedium.ru.

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До групи інгібіторів SGLT2 входять канагліфлозин, дапагліфлозин і емпагліфлозин. Інгібітори SGLT2 знижують концентрацію глюкози в крові за рахунок не залежного від інсуліну зниження реабсорбції глюкози в ниркових канальцях, тобто стимуляції її виведення з сечею.

Як відзначають в FDA, з березня по червень 2013-2014 року у відомство надійшло 20 повідомлень про розвиток кетоацидозу на тлі застосування інгібіторів SGLT2. Всі 20 пацієнтів були госпіталізовані, так як кетоацидоз при відсутності лікування може призвести до діабетичної коми і смерті.

Найчастіше кетоацидоз розвивається у хворих на діабет 1 типу, проте всі зазначені випадки були зафіксовані у пацієнтів, які страждають на 2-й тип діабету.