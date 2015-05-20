Аспірин може уповільнювати прогресування емфіземи легенів
Регулярний прийом аспірину може уповільнити розвиток емфіземи легенів на ранній стадії, свідчать результати дослідження, представлені на міжнародній конференції Американського торакального суспільства.
За словами вчених, найбільш ефективним методом профілактики емфіземи легень є відмова від куріння, проте в останній роботі було показано, що застосування аспірину (три і більше разів на тиждень) асоційоване з більш повільним розвитком захворювання, пише remedium.ru.
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В рамках роботи були вивчені медичні дані більше 4,4 тис. осіб, що приймають участь в обсерваційному дослідженні MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis Lung Study). Прогресування захворювання оцінювався за результатами комп'ютерної томографії легенів (не менше 4 знімків за 10 років спостережень) і за обсягом повітря, що видихається.
З 4471 добровольців, 21% (921 чоловік) регулярно приймали аспірин. Навіть після врахування таких факторів, як вік, стать, національність, кількість викурених сигарет в день, гіпертонія, вчені констатували, що прийом аспірину позитивно впливає на швидкість прогресування захворювання.
Емфізема легень - захворювання дихальних шляхів, що характеризується патологічним розширенням повітряних просторів дистальних бронхіол, яке супроводжується деструктивно-морфологічними змінами альвеолярних стінок.