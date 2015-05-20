Аспірин може уповільнювати прогресування емфіземи легенів

За словами вчених, найбільш ефективним методом профілактики емфіземи легень є відмова від куріння, проте в останній роботі було показано, що застосування аспірину (три і більше разів на тиждень) асоційоване з більш повільним розвитком захворювання, пише remedium.ru.

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В рамках роботи були вивчені медичні дані більше 4,4 тис. осіб, що приймають участь в обсерваційному дослідженні MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis Lung Study). Прогресування захворювання оцінювався за результатами комп'ютерної томографії легенів (не менше 4 знімків за 10 років спостережень) і за обсягом повітря, що видихається.

З 4471 добровольців, 21% (921 чоловік) регулярно приймали аспірин. Навіть після врахування таких факторів, як вік, стать, національність, кількість викурених сигарет в день, гіпертонія, вчені констатували, що прийом аспірину позитивно впливає на швидкість прогресування захворювання.

Емфізема легень - захворювання дихальних шляхів, що характеризується патологічним розширенням повітряних просторів дистальних бронхіол, яке супроводжується деструктивно-морфологічними змінами альвеолярних стінок.